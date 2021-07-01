Элина Свитолина проиграла польской теннисистке во втором круге Уимблдона-2021

Элина Свитолина Фото из открытых источников

Она потерпела поражение от Магды Линетт - 3:6, 4:6

Первая ракетка Украины, теннисистка Элина Свитолина уступила сопернице из Польши Магде Линетт во втором круге Уимблдона-2021. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины в Facebook.

"Вслед за Мартой Костюк выступления в одиночном разряде завершила и Элина Свитолина. На стадии того же второго круга она потерпела поражение от Магды Линетт - 3:6, 4:6", - отметили в Федерации.

Ранее украинка Костюк уступила во втором раунде Уимблдона Анастасии Севастовой (Латвия) - 6:1; 4:6; 3:6.

Таким образом теперь в одиночном разряде больше нет представителей Украины как среди женщин, так и среди мужчин.

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Ранее сообщалось, что на нынешние Олимпийские игры в Токио квалифицировались пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Людмила Киченок и Надежда Киченок.