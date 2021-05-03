Экс-соперника Ломаченко арестовали по подозрению в убийстве беременной женщины

Феликс Вердехо APnews

Родители погибшей утверждают, что боксер угрожал ей, требуя сделать аборт

Бывшего соперника Василия Ломаченко, известного пуэрториканского боксера Феликса Вердехо арестовали по подозрению в жестоком убийстве беременной женщины - его любовницы Кеишлы Марлен Родригес Оритис. Об этом сообщает АР.

Как отмечается, обвинения боксеру предъявили через два дня после обнаружения тела девушки и они достаточно серьезны. В частности, Вердехо инкриминируют совершение трех преступлений:

угон автомобиля;

похищение человека, приведшее к смерти;

преднамеренное убийство нерожденного ребенка.

Все эти преступления являются федеральными, поэтому за дело взялось ФБР.

Боксер сам пришел в полицию и сдался, однако отказался сотрудничать со следствием.

По версии последних, Вердехо ударил Родригес по лицу, после чего ввел ей неизвестное вещество. Предполагается, что наркотическое. После этого он обмотал женщине руки и ноги проволокой, привязал к ней груз и сбросил с моста. Вероятно, Вердехо также выстрелил в нее несколько раз.

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В семье девушки утверждают, что Родригес была беременна от боксера. По словам матери, в последний раз она разговаривала с погибшей в четверг, тогда девушка сообщила, что тот едет к ней, чтобы обсудить ситуацию с беременностью.

Также женщина подчеркнула, что Вердехо уже угрожал погибшей, требуя сделать аборт. В частности, аргументировал тем, что рождение ребенка повредит его карьере и семье.

Стоит заметить, боксер был знаком с Родригес еще со школы и поддерживал с ней отношения, однако был женат и воспитывал ребенка с другой женщиной.

Уже известно, что по делу Вердехо может грозить максимальное наказание в виде смертной казни.

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Напомним, во время любительской карьеры боксер участвовал в олимпийском турнире в Лондоне в 2012 году. Ему удалось дойти до четвертьфинала, где он уступил украинцу Василию Ломаченко, который в итоге стал победителем турнира. На профессиональном ринге спортсмен провел 29 поединков, в которых одержал 27 побед, 17 из них нокаутом. Еще в двух поединках спортсмен уступил.