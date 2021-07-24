Дзюдоистка Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде

Украинка завоевала бронзовую медаль

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она получила бронзу. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины .

Как отмечается, японка Фуна Тонаки одолела нашу атлетку в сложной борьбе за участие в главном финальном поединке. Однако Белодед оставила за собой право соревноваться за бронзовую медаль.

В решающем поединке Белодед одолела представительницу Израиля.

"Есть первая медаль в Токио-2020! Украинская дзюдоистка Дарья Белодед побеждает Ширу Ришони из Израиля и к званию чемпионки мира, Европы и Европейских игр добавляет бронзу Олимпиады", - отметили в НОК.

В результате победу в соревнованиях по дзюдо среди женщин (до 48 кг) получили:

1 место - представительница Косово Дистрия Красники;

2 место - японка Фуна Тонаки;

3 место - Дарья Белодед разделила с представительницей Монголии Уранцецегой Мунхбат.

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Напомним, теннисистка Даяна Ястремская проиграла дебютный матч на Олимпийский играх в Токио. Украинке не хватило сил на третий сет в поединке с канадской спортсменкой Лейлой Фернандес. Даяна продолжит борьбу на Олимпиаде-2020 в парном разряде, где сыграет в дуэте с Элиной Свитолиной.