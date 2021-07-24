Дзюдоистка Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпиаде
Украинка завоевала бронзовую медаль
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую медаль для нашей олимпийской сборной в Токио. Она получила бронзу. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
Как отмечается, японка Фуна Тонаки одолела нашу атлетку в сложной борьбе за участие в главном финальном поединке. Однако Белодед оставила за собой право соревноваться за бронзовую медаль.
В решающем поединке Белодед одолела представительницу Израиля.
"Есть первая медаль в Токио-2020! Украинская дзюдоистка Дарья Белодед побеждает Ширу Ришони из Израиля и к званию чемпионки мира, Европы и Европейских игр добавляет бронзу Олимпиады", - отметили в НОК.
В результате победу в соревнованиях по дзюдо среди женщин (до 48 кг) получили:
- 1 место - представительница Косово Дистрия Красники;
- 2 место - японка Фуна Тонаки;
- 3 место - Дарья Белодед разделила с представительницей Монголии Уранцецегой Мунхбат.
Напомним, теннисистка Даяна Ястремская проиграла дебютный матч на Олимпийский играх в Токио. Украинке не хватило сил на третий сет в поединке с канадской спортсменкой Лейлой Фернандес. Даяна продолжит борьбу на Олимпиаде-2020 в парном разряде, где сыграет в дуэте с Элиной Свитолиной.