Двоих грузинских дзюдоистов выгнали с Олимпиады из-за нарушения COVID-протокола

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Они решили осмотреть достопримечательности

Грузинские дзюдоисты Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили были лишены права участвовать в Олимпийских играх-2020, поскольку они нарушили COVID-протокол. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно сообщению, спортсмены покинули олимпийскую деревню в Токио, чтобы посмотреть на достопримечательности. Такими действиями они нарушили протокол об избежании распространения коронавирусной болезни COVID-19.

В правилах для участников Олимпийских игр предполагается, что спортсмены "должны покидать свое место жительства только для посещения официальных игровых мест и ограниченных дополнительных мест".

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Также спортсменам запрещено ходить по городу и посещать туристические зоны, магазины, рестораны, бары или спортзалы, а также они не должны пользоваться общественным транспортом.

Как отметили в Олимпийском оргкомитете, это первый случай, когда участников Олимпиады лишили аккредитации с начала игр 23 июля.

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Напомним, ранее стало известно, что трое украинских легкоатлетов были дисквалифицированы с Олимпийских игр в Токио из-за отсутствия достаточного количества необходимых допинг-проб.