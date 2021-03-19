"Динамо" вылетело из Лиги Европы: Луческу пообещал, что следующий сезон будет другим

Главный тренер ФК "Динамо" Мирча Луческу Официальный сайт "Динамо"

По словам тренера, у украинских футболистов мало опыта, однако у них все еще впереди

Игрокам украинского футбольного клуба "Динамо" в поединке с испанским "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы не хватило смелости. Об этом сообщил главный тренер отечественных футболистов Мирча Луческу, передает пресс-служба команды.

"В "Динамо" очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но "Вильярреал" однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен", - отметил он.

Однако, на следующий евросезон Луческу дает позитивный прогноз.

"Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и положительные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе", - отметил тренер.

Напомним, что 11 марта украинский ФК "Динамо" проиграл со счетом 0:2 испанскому "Вильярреалу". Таким образом отечественная команда прекратила участие в Лиге Европы.