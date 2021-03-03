"Динамо" победило "Колос" и пробилось в полуфинал Кубка Украины

Матч "Динамо" и "Колоса" Официальный сайт "Динамо"

Судьба матча решилась в ходе серии послематчевых пенальти

Футбольный клуб " Динамо" победил "Колос" и вошел в полуфинал Кубка Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Как отмечается, в ходе игры сначала победитель не был выявлен, однако, судьба матча решилась в ходе серии послематчевых пенальти. Команды пробили по шесть ударов, в частности, для "Динамо" они и стали решающими.

"В принципе, мы хорошо двигались, и команды выдержали эту игру в физическом плане. К тому же, мы все время атаковали и пытались забивать. По большому счету, выиграла та команда, которая была лучшей. Ребята, которые были на поле, профессионально выполняли свое дело. Они молодцы", - отметил главный тренер киевского ФК Мирча Луческу.

Следовательно, уже в четверг, 4 марта, "Динамо" узнает своего соперника в следующем матче, который запланирован на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что столичное "Динамо" обыграло "Львов". В результате победы оно укрепило свои позиции в чемпионате Украины по футболу.