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"Динамо" одержало победу над "Александрией" на чемпионате УПЛ

upl.ua

Мяч на столичном НСК "Олимпийский" с пенальти на 90+7 минуте забил Виктор Цыганков

Киевское "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0 в восьмом туре чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Об этом сообщает Укринформ.   

Отмечается, что мяч на столичном НСК "Олимпийский" с пенальти на 90+7 минуте забил Виктор Цыганков.

Как известно, на воскресенье, 19 сентября, в чемпионате запланированы поединки полтавской "Ворсклы" с закарпатским "Проходим", луганской "Зари" с одесским "Черноморцем" и "Львова" с харьковским "Металлистом 1925".

Также отмечаются результаты предыдущих матчей тура: 

  • "Десна" (Чернигов) - " Рух " (Львов) - 1:0. Гол: Андрей Тотовицкий (90 + 1 минута);
  • "Ингулец" (Петрово) - "Колос" (Ковалевка) - 0:2. Александр Черноморец (25), Вячеслав Чурко (90+6);
  • "Мариуполь" - "Шахтер" (Донецк) - 0:5. Даниил Сикан (18), Михаил Мудрик (20), Тете (53), Георгий Судаков (77, 80);
  • "Днепр - 1" - "Верес" (Ровно) - 1:0 (78).

Сейчас турнирное положение следующее:

"Динамо" - 22 очка (после 8 игр), "Шахтер" - 19 (8), "Десна" - 16 (8), "Днепр-1" - 16 (8), "Александрия" - 14 (8), "Ворскла" - 12 (7), "Заря" - 11 (7), "Верес" - 11 (8), "Движение" - 8 (8), "Колос" - 8 (7), "Ингулец" - 7 (8), "Минай" - 6 (6), "Металлист 1925" - 6 (7), "Черноморец" - 5 (7), "Мариуполь" - 4 (8), "Львов" - 2 (7).

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Напомним, ранее мы писали, что все футбольные клубы, которые играть в украинской Премьер-лиге, со следующего сезона будут обязаны нанести на свою форму новый логотип Украинской ассоциации футбола.

 

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