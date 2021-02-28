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"Динамо" обыграло "Львов" и укрепило лидерство в чемпионате Украины по футболу

ФК " Динамо" Twitter / FC Dynamo Kyiv

После этой победы "Динамо" и поражения "Шахтера" в матче с "Зарей" киевляне опережают горняков уже на четыре очка

Киевское "Динамо" в заключительном матче 16 тура украинской Премьер-лиги на выезде со счетом 4:1 разгромило ФК "Львов", передает "Украинская правда".

Как отмечается, поединок прошел сегодня на "Арене-Львов". Уже на 50-й секунде матча динамовцы повели в счете. После удара Виктора Цыганкова вратарь "Львова" выпустил мяч из рук, и первым на добивание был Артем Беседин – 1:0. Хозяева поля ответили ударом Ивана Брикнера, который взял Георгий Бущан. Еще один момент у хозяев поля был на 16-й минуте, и снова в игре Бущан. За пару минут дважды на ударной позиции был Сергей Сидорчук, но его первый удар был заблокирован, а затем мяч полетел выше ворот.

На 33-й минуте главный судья игры ставит пенальти за фол на Виталия Буяльского. Цыганков с 11 – ти метров пробил метко-2:0. На 41-й минуте арбитр смотрит ВАР на предмет попадания в руку Жерсону Родригешу в штрафной "Динамо", но пенальти не ставит.

В начале второго тайма снова по воротам бил Брикнер, но и на этот раз Бущан справился с мячом. На 52-й минуте киевляне забивают третий гол. После удара головой Ильи Забарного Костя отбивает мяч, и первым на добивании Томаш Кендзера – 3:0. В следующей атаке Брикнер еще раз попробовал на мощь ударом Бущана, но и на этот раз дуэль за вратарем "Динамо".

На 69-й минуте Назарий Нич один гол отквитал, пробив Бущана с близкого расстояния – 3:1. Дважды на ударной позиции в последние минуты был Александр Караваев. Первый его удар был выше ворот, а следующую попытку нейтрализовал вратарь львовян.

Счет стал разгромным на 90-й минуте после удара на добивание Богдана Леднева. Рефери пересмотрел этот момент в ВАР, но взятие ворот зафиксировал – 4:1.

 
 
Как добавляется, после этой победы "Динамо" и поражения "Шахтера" в матче с "Зарей" киевляне опережают горняков уже на четыре очка.
 
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Напомним, несколькими днями ранее "Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы.
 
В частности, Киевское "Динамо" сыграет с испанским "Вильяреалом". Первый матч состоится в Украине.

В свою очередь "Шахтер" столкнется с итальянской "Ромой", которую сейчас тренирует их бывший наставник Пауло Фонсека. Первый матч команды сыграют в Италии.

К слову, на предыдущем этапе Лиги Европы "Вильярреал" одолел "Зальцбург", а "Рома" оказалась сильнее "Браги".

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