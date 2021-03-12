"Динамо" и "Шахтер" проиграли в поединках 1/8 финала Лиги Европы
Ответные матчи пройдут через неделю, 18 марта
Вчера, 11 марта, прошли первые поединки 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер" - свои матчи проиграли. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Согласно сообщению, в первых матчах 1/8 финала второго по престижу турнира в Европе зафиксированы следующие результаты:
- "Славия" (Чехия) - "Рейджерс" (Шотландия) - 1:1;
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) - 1:1;
- "ДИНАМО" (Украина) - "Вильяреал" (Испания) - 0:2;
- "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3: 0;
- "Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия) - 2:0;
- "Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" (Хорватия) - 2:0;
- "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 1:3;
- "Рома "(Италия) - "Шахтер" (Украина) - 3:0.
Как отмечается, матчи пройдут через неделю, 18 марта.
Новости по теме: Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно
Напомним, 3 марта футбольный клуб "Динамо" победил "Колос" и вошел в полуфинал Кубка Украины. Судьба матча решилась в ходе серии послематчевых пенальти.