"Динамо" и "Шахтер" проиграли в поединках 1/8 финала Лиги Европы

Ответные матчи пройдут через неделю, 18 марта

Вчера, 11 марта, прошли первые поединки 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер" - свои матчи проиграли. Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Согласно сообщению, в первых матчах 1/8 финала второго по престижу турнира в Европе зафиксированы следующие результаты:

"Славия" (Чехия) - "Рейджерс" (Шотландия) - 1:1;

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) - 1:1;

"ДИНАМО" (Украина) - "Вильяреал" (Испания) - 0:2;

"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3: 0;

"Гранада" (Испания) - "Мольде" (Норвегия) - 2:0;

"Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" (Хорватия) - 2:0;

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 1:3;

"Рома "(Италия) - "Шахтер" (Украина) - 3:0.

Как отмечается, матчи пройдут через неделю, 18 марта.

Напомним, 3 марта футбольный клуб "Динамо" победил "Колос" и вошел в полуфинал Кубка Украины. Судьба матча решилась в ходе серии послематчевых пенальти.