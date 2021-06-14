Датский полузащитник впервые рассказал об остановке сердца во время Евро-2020

Кристиан Эриксен сейчас чувствует себя лучше, однако не знает что с ним произошло

Датский футболист Кристиан Эриксен, который потерял сознание в результате остановки сердца во время матча Дания - Финляндия в первом туре группового этапа Евро-2020, впервые рассказал о состоянии своего здоровья. Слова полузащитника сборной Дании и "Интера" цитирует итальянское издание La Gazzetta Dello Sport .

"Спасибо, я не сдамся! Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам "спасибо" за то, что вы для меня сделали!", - сказал футболист.

Отметим, что за здоровьем Кристиана следит весь футбольный мир, а миллионы людей поддерживают 29-летнего игрока.

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Напомним, ранее полузащитник миланского "Интера" потерял сознание на стадионе "Паркен" в Копенгагене незадолго до перерыва в матче группы B.

Игру сразу прервали и прямо на поле провели 29-летнему футболисту сердечно-легочную реанимацию. После одного разряда дефибриллятора его сердце запустилось снова.

Впоследствии стало известно, что Кристиан Эриксен после потери сознания во время игры с Финляндией в рамках турнира Евро-2020 до сих пор находится в больнице, поскольку так и неизвестно, что стало причиной остановки сердца.