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Бывшего игрока "Шахтера" задержали за пьяное вождение

Вячеслав Шевчук Фото из открытых источников

Инцидент произошел сегодня ночью в Киеве

В Киеве задержали бывшего игрока футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщают Киев ОперативныйSport.ua.

Согласно сообщению, футболиста остановили в центре столицы на проспекте Леси Украинки, когда тот ехал на своем Porsche.

Как видно из опубликованного видео, при задержании он кричал и вел себя неадекватно.

Как сообщают СМИ, в пятницу вечером Шевчук принимал участие в праздновании 85-летия "Шахтера". Очевидно, экс-футболист "горняков" возвращался с этого мероприятия.

Шевчук попал на видео празднования, выложенное в stories Instagram журналистом Романом Бебехом.

Отмечается, что после инцидента Бебех удалил из Instagram несколько stories, на которых Шевчук вел себя неадекватно и делал резкие высказывания.

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Ранее сообщалось, что в Донецке появилась футбольная команда под названием ФК "Шахтер", которая уже выступает в чемпионате так называемой "ДНР", но никакого отношения к футбольному клубу "Шахтер" эта команда не имеет.

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