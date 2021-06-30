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Букмекеры дали прогноз на матч Украина-Англия

Андрей Ярмоленко ua-football.com

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение британским футболистам

Национальная сборная Украины по футболу сыграет 3 июля с командой Англии матч 1/4 финала чемпионата Европы, передает "Укринформ".

Компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 8,90, на ничью - 4,40, на выигрыш Англии - 1,45.

Футболисты Украины и Англии сыграют в восьмой раз. В активе "сине-желтых" одна победа при двух ничьих и четырех поражениях (разница мячей 3:9). Последний раз команды встречались в квалификации чемпионата мира-2014 и дважды разошлись миром - 1:1 в Лондоне и 0:0 в Киеве.

Напомним, поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на 72-тысячном Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, национальная сборная Украины обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и таким образом вышла в четвертьфинал Евро-2020.

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