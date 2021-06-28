Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина

Предпочтение отдают скандинавским футболистам

В частности, по данным издания, компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 3,35, на ничью - 3,20, на победу Швеции - 2,40.

Примечательно, за всю новейшую историю футболисты независимой Украины и команда Швеции встречались в официальных матчах однажды. На домашнем Евро-2012 "сине-желтые" на НСК "Олимпийский" в Киеве одержали волевую победу благодаря дублю своего нынешнего наставника Андрея Шевченко (2:1).

В товарищеских матчах соперники имеют по одной победе в Сольно (2008) и Харькове (2011).

Еще одна игра в финале Кипрского международного турнира-2011 в Никосии завершилась серией пенальти в пользу украинцев.

Напомним, поединок Швеция - Украина состоится во вторник на 52-тысячном стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия) и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Сборной Украины выйти в 1/8 финала немножко помогли. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е наши футболисты попали в четверку команд, выходящих из третьей позиции.