Будет главным арбитром: В УПЛ появилась еще одна женщина-рефери

Анастасия Романюк Фото из открытых источников

Ею стала Анастасия Романюк

Анастасия Романюк станет второй женщиной, что будет главным арбитром на матчах украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Как отмечается, она будет представлять Ивано - Франковск и судить матч "Львов" - "Олимпик" во время 26-го тура УПЛ.

Так же стало известно, что ассистировать ей будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертым арбитром назначен Виктор Копиевский.



Напомним, что сейчас первой женщиной-рефери на матчах УПЛ является Екатерина Монзуль.



Анастасия Романюк является арбитром категории ФИФА с 2015 года. По итогам 2020 года она была награждена призом "Лучший арбитр Первой лиги".

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально снял ограничения на присутствие зрителей на трибунах во время матчей. Каждая страна самостоятельно может решать этот вопрос.





