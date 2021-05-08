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Будет главным арбитром: В УПЛ появилась еще одна женщина-рефери

Анастасия Романюк Фото из открытых источников

Ею стала Анастасия Романюк

Анастасия Романюк станет второй женщиной, что будет главным арбитром на матчах украинской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. 

Как отмечается, она будет представлять Ивано - Франковск и судить матч "Львов" - "Олимпик" во время 26-го тура УПЛ. 

Так же стало известно, что ассистировать ей будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Четвертым арбитром назначен Виктор Копиевский.

Напомним, что сейчас первой женщиной-рефери на матчах УПЛ является Екатерина Монзуль.

Анастасия Романюк является арбитром категории ФИФА с 2015 года. По итогам 2020 года она была награждена призом "Лучший арбитр Первой лиги".

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Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально снял ограничения на присутствие зрителей на трибунах во время матчей. Каждая страна самостоятельно может решать этот вопрос. 


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