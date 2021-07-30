"Бронзовый" пловец Романчук вышел в финал ОИ на дистанции 1500 метров
Таким образом, он вышел в финал Олимпийских игр в Токио с лучшим результатом (14: 45.99)
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 1500 метров вольным стилем. Общественное демонстрировало соревнования в прямой трансляции.
Вслед за Романчуком расположились его главные конкуренты за золото - американец Роберт Финк (14:47.20), немец Флориан Велльброк (14:48.53) и итальянец Грегорио Пальтріньєрі (14: 49.17).
Еще один украинец Сергей Фролов в своем заплыве финишировал на третьем месте (14:51.83) и также вышел в финал в этой дисциплине.
Отметим, что финальный заплыв на 1500 метров на Олимпиаде в Токио пройдет в 4:44 по киевскому времени в воскресенье, 1 августа.
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Ранее сообщалось, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал для Украины четвертую медаль на Олимпийских играх в Токио. Он получил бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем.