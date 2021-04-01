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Братья - легенды: Сильвестр Сталлоне снимет фильм о Кличко

Владимир Кличко, Сильвестр Сталлоне и Виталий Кличко Фото из открытых источников

В прокат лента должна поступить в апреле 2022 года

Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне собирается снять фильм об украинских боксерах братьях Виталии и Владимире Кличко. Об этом сообщает пресс-служба Кlitschko brothers.

Согласно сообщению, Сталлоне выступит режиссером и сценаристом ленты. Изначально съемки планировалось начать осенью 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса сроки пришлось корректировать, кинопроцесс должен стартовать осенью нынешнего года, а в прокат лента поступит в апреле 2022 года.

Как известно, у Сильвестра Сталлоне дружеские отношения с Виталием и Владимиром Кличко. В 2012 году они втроем выступили сопродюсерами мюзикла "Рокки", в котором использована история самого первого фильма о Рокки Бальбоа. Тогда Виталий с Владимиром разрабатывали боксерские элементы шоу.

Также Сталлоне не скрывает, что много лет является фаном таланта братьев. В 2009 году он в Лос-Анджелесе поддерживал Виталия в поединке с американцем Крисом Арреолой, а в 2012 году прилетал в Гамбург на поединок Владимира с поляком Мариушем Вахом.

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Напомним, украинский боксер Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. Церемония его включения состоится в Канастоте (штат Нью-Йорк) 14 июня 2021 года. К слову, Виталия Кличко признали достойным включения в Зал славы еще в 2018 году.

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