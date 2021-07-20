Бой Усика с Джошуа состоится в сентябре в Лондоне
Чемпионский бой в супертяжелом весе запланирован на 25 сентября
Украинский боксер Александр Усик сойдется на ринге с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в сентябре. Об этом сообщает Sport.ua.
Как отмечается, Усик подписал контракт на чемпионский бой в супертяжелом весе против Джошуа. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".
К слову, в последнем бою Энтони Джошуа в декабре 2020 года нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, а Усик в октябре того же года перебоксировал британца Дерека Чисору.
Напомним, ранее Александр Усик заявлял, что если ему не организуют поединок с британцем Энтони Джошуа, он может расторгнуть соглашение с промоутером Эдди Хирном, поскольку Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, которым в настоящее время владеет Джошуа.