Белорусскую легкоатлетку пытаются силой вернуть в Минск с Олимпиады-2020

Кристина Тимановская Belarus Athletic Federation

Спортсменка завтра должна была стартовать на Олимпийских играх

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются силой выслать из Токио в Минск после того, как она раскритиковала действия членов штаба национальной олимпийской сборной Беларуси. Об этом сообщает портал TUT.by.

Согласно сообщению, Тимановская имела завтра принять участие в забеге на 200 метров на Олимпийских играх, однако сегодня к ней пришли представители тренерского штаба и сказали собирать вещи, а тогда срочно купили билет на самолет.

Впоследствии спортсменка подтвердила, что ее "вывозят" из Токио, а сама она сейчас находится в аэропорту, куда ее сопровождал психолог сборной и член белорусской делегации, туда же прибыла полиция.

По словам Тимановской, спортивные чиновники из белорусской делегации не высказывали ей каких-либо претензий: "Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой". Легкоатлетка заявила, что будет просить убежища в одной из стран Европы, а также обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой о помощи.

В то же время в НОК Беларуси заявили, что участие Тимановской на Олимпийских играх в Токио-2020 официально прекращено "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

Как отмечается, 28 июля стало известно, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допускает к участию в Олимпиаде 20 спортсменов, в том числе трех белорусов. Причиной этого стало недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать в течение десяти месяцев перед Олимпийскими играми.

Это поставило под сомнение старт национальной сборной Беларуси на эстафете 4 по 400 метров, поэтому штаб поставил на освободившиеся места барьеристку Эльвиру Герман (специализация - стометровка с препятствиями) и спринтершу Кристину Тимановскую (специализация - стометровка). Последняя резко отреагировала на такие изменения.

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Напомним, ранее стало известно, что трое украинских легкоатлетов были дисквалифицированы из-за отсутствия достаточного количества необходимых допинг-проб, поэтому спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.