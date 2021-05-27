Беларусь лишили права проводить чемпионат по велоспорту на треке

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Сейчас идет поиск альтернативного места проведения

Правление Европейского союза велосипедистов (UEC) решило, учитывая текущую международную ситуацию, отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был состояться в Минске с 23 по 27 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба UEC.

"Недавно мы отслеживали ситуацию с Белорусской федерацией велосипедного спорта, которая переросла в международную дискуссию, и сегодня во время заседания Правления мы решили отменить мероприятие в Минске", - заявил президент Европейского союза велосипедистов Энрико Делла Каса.

Как отмечается, в союзе уже ищут альтернативное решение, чтобы дать возможность гонщикам из 50 национальных федераций принять участие в континентальных соревнованиях в этом сезоне.

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Напомним, в январе Международная федерация хоккея лишила Беларусь права проводить Чемпионат мира по хоккею в 2021 году из-за международных санкций и сложной политической обстановки в стране.

Впоследствии исполнительный комитет Международного союза пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос Чемпионата мира по пятиборью из Минска.