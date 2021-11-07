Андрей Шевченко официально возглавил ФК "Дженоа"
Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы"
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил клуб итальянской Серии А "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба клуба в своем Twitter.
Контракт с новым футбольным клубом Шевченко подпишет до лета 2024 года. Его помощниками станут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, которые ранее работали с ним в сборной Украины.
Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
@jksheva7 is the new Genoa head coach.
#Шевченко
https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc
Как известно, украинский тренер будет зарабатывать в "Дженоа" 1.8 миллионов евро в год.
Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы".
Напомним, ранее мы писали, что украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.