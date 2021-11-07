Андрей Шевченко официально возглавил ФК "Дженоа"

Андрей Шевченко Фото из открытых источников

Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы"

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил клуб итальянской Серии А "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба клуба в своем Twitter.

Контракт с новым футбольным клубом Шевченко подпишет до лета 2024 года. Его помощниками станут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, которые ранее работали с ним в сборной Украины.

Как известно, украинский тренер будет зарабатывать в "Дженоа" 1.8 миллионов евро в год.

Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы".

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Напомним, ранее мы писали, что украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.