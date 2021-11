Андрей Шевченко официально возглавил ФК "Дженоа"

Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы"

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил клуб итальянской Серии А "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба клуба в своем Twitter.

Контракт с новым футбольным клубом Шевченко подпишет до лета 2024 года. Его помощниками станут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, которые ранее работали с ним в сборной Украины.

Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!



@jksheva7 is the new Genoa head coach.



#Шевченко



