home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Спорт Читати новину українською

Андрей Шевченко официально возглавил ФК "Дженоа"

Андрей Шевченко

 Фото из открытых источников

Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы"

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил клуб итальянской Серии А "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба клуба в своем Twitter.

Контракт с новым футбольным клубом Шевченко подпишет до лета 2024 года. Его помощниками станут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, которые ранее работали с ним в сборной Украины.

Как известно, украинский тренер будет зарабатывать в "Дженоа" 1.8 миллионов евро в год.

Свой дебютный матч в Серии А в качестве тренера Шевченко проведет 21 ноября против "Ромы". 

Новости по теме: Шевченко заявил о завершении контракта с нацсборной

Напомним, ранее мы писали, что украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Украине завтра прогнозируется туман: Где ждать непогоды На юге Италии бушевал ураган: Погибли по меньшей мере два человека В Киеве и области объявили штормовое предупреждение В Одессе из-за непогоды и сильного ветра начали падать деревья, есть пострадавшие

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект