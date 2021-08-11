Александр Петраков вскоре возглавит сборную Украины по футболу, - СМИ

Футболист привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира 2019 года



Заслуженный тренер Украины Александр Петраков может стать новым главным тренером сборной Украины по футболу. Об этом сообщает Dynamomania.

Как отмечается, вчера была обнародована информация о том, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом "Аль-Айн", если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить украинскую команду.

Однако, по информации "Динамомания", сумма компенсации значительно превышает указанную.

"С большой вероятностью можно утверждать, что на ближайшем заседании Исполкома УАФ утвердить в качестве главного тренера национальной команды Александра Петракова", - говорится в публикации.

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Напомним, ранее украинская ассоциация футбола подтвердила уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. Футболист и его тренерский штаб не захотели продлевать контракт до конца 2022 года.