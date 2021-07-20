В Ровно произошел взрыв на заводе "Ровноазот": Желтое облако накрыло город

Взрыв на заводе "Ровноазот" Instagram / Rivne 1283

Сообщается, что жертв и пострадавших нет

В Ровно на заводе "Ровноазот" произошёл взрыв на агрегате производства азотной кислоты. Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль в своем Facebook.

Как сообщается, на предприятии произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты.

"В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировано собственными силами. Жертв и пострадавших нет. На текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Предприятие работает в штатном режиме", - заявили в пресс-службе "Ровноазот".

В тоже время,местным жителям советуют закрыть окна и не выходить на улицу без надобности.

Напомним, раннее в Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива, пострадали четыре человека. Перед инцидентом работники завода пытались разобраться с возгоранием проводки. После этого произошел взрыв гексана.