В Ровно на два дня закрыли школы из-за снежного нашествия

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Учеников перевели на дистанционное обучение

В Ровно в течение двух дней, 11 и 12 февраля, через ухудшение погодных условий не будут работать школы. Об этом сообщил городской голова Александр Третьяк, передает RivnePost.

Отмечается, что ученики школ перешли на дистанционное обучение, а вот детские сады продолжают работу. "Городская комиссия ТЭБ и ЧС решила, что 11 и 12 февраля в Ровно обучение в школах будет дистанционным. Школьники останутся дома, но будут учиться благодаря сети Интернет. Детские сады будут работать в привычном режиме. Это касается только этих двух дней недели. Поскольку будет тяжелая погода, то мы хотим уменьшить нагрузку на транспортную и образовательную инфраструктуру Ровно", – сказал глава города.

В то же время работодателям порекомендовали по возможности перевести сотрудников на дистанционный формат работы. "Если есть возможность, то пусть ваш работник работает из дома. Где это невозможно, то пусть будет обычный рабочий день. Это лишь рекомендация", - добавил Третьяк.

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Ранее сообщалось, что учитывая ухудшение погодных условий школы Львова перевели на дистанционное обучение. При этом городские власти рекомендовали объявить пятницу, 12 февраля, выходным для учреждений, организаций и предприятий.