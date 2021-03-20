В Ровенской области несовершеннолетний зарубил почтальона и украл сумку с деньгами

Парень стоит на учете у психиатра и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи

В городе Сарны Ровенской области задержали 17-летнего парня, который жестоко убил почтальона, отобрал ее сумку с деньгами, а потом пытался убежать. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент случился накануне, к правоохранителям обратились медики "скорой", которые констатировали смерть 43-летней жительницы села Немовичи с телесными повреждениями.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что к инциденту причастен 17-летний житель Сарн. Он находился во дворе, когда на территорию хозяйства пришла почтальон с сумкой.

Несовершеннолетний понимал, что у женщины могут быть деньги, схватил топор и нанес несколько ударов по голове. После этого, он быстро спрятал орудие преступления под кровать, отобрал сумку и на своем велосипеде скрылся. Двухколесный почтальона, которая оставила его у ворот, парень завел во двор.

Как отмечается, потерпевшую в крови обнаружила младшая сестра несовершеннолетнего и позвонила к сожителю матери. Мужчина, прибыв в дом, сразу вызвал "скорую", однако медики лишь констатировали смерть потерпевшей.

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Известно, что ориентировочно за два километра злоумышленник выбросил сумку на территорию местного предприятия, а 18 тыс. грн спрятал в верхнюю одежду. На одной из улиц города его задержали и изъяли краденые деньги.

Несовершеннолетнего, который сейчас находится на испытательном сроке за совершение краж, поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) и частью 4 статьи 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Кроме этого, известно, что 17-летний парень состоит на учете у врача психиатра, поэтому в рамках уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 8 марта в одном из поселков Херсонской области пропала 7-летняя Мария Борисова. Она пошла встречать папу с подарками на автобусную остановку и не вернулась.

После четырех дней поисков ребенка нашли мертвым. Тело девочки упаковали в мешок и выбросили в сельскохозяйственном сооружении.

Вскоре в полиции сообщили, что ее задушили и, возможно изнасиловали, поскольку на теле обнаружили соответствующие следы.

Позже в полиции заявили, что задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 62-летний мужчина, который жил неподалеку от отца девочки и был его знакомым.