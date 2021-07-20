По факту аварии на заводе "Ровноазот" открыто уголовное производство

Предварительно установлено, что произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты

Предварительно установлено, что произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты, после чего произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

“По указанному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах)”, - говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Напомним, сегодня, 20 июля, около 17:10 вблизи г. Ровно на территории завода ЧАО "Ровноазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. Сообщалось, что инцидент обошелся без жертв и пострадавших.