На трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП: Разбились иностранные студенты

Еще трое иностранных студентов госпитализированы с травмами различной степени

На трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли двое иностранных студентов, еще трое - госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел около полудня возле села Сытное Дубенского района. По предварительной информации, 23-летний водитель Тoyota Corolla на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком DAF.

"В салоне легковушки находились пятеро иностранцев, студенты высших учебных заведений Украины: 25-летний пассажир погиб на месте происшествия, его ровесника, несмотря на принятые реанимационные меры, спасти не удалось - он скончался в больнице. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали с травмами различной степени. Водитель грузовика, 52-летний житель Винницы, не пострадал", - отметили правоохранители.

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП в рамках досудебного расследования, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (по части 3 статьи 286 УК Украины).

У обоих водителей отобрали образцы крови, однако по результатам осмотра на алкотестере мужчины были трезвы.

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Напомним, ранее в Турции во время отдыха погибли двое студентов Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета - Александр Попов и Анастасия Пришко. Студенты попали в дорожно-транспортное происшествие, что и стало причиной их смерти.