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Красная зона в Ровенской области: Есть возможность введения ограничений на транспорт

Фото из открытых источников

Водители маршрутных транспортных средств должны быть вакцинированы от COVID-19

В Ровенской областной государственной администрации не исключают возможность введения ограничений на внутриобластные поездки, после перехода региона в красную зону карантина 26 октября. Об этом сообщило местное издание "Rivne Media".

По словам начальника управления инфраструктуры ОГА Федора Мисюри, сейчас на межобластном соединении пассажиры должны иметь при себе COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус. Однако, данные ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

"Необходимо провести разъяснительную работу среди водителей на внутриобластных маршрутах про необходимости вакцинации от коронавируса", - отметил Мисюра.

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Как сообщалось ранее, в Киевской городской государственной администрации рассказали, как будет работать общественный транспорт в случае попадания в красную зону карантина.

В частности он будет работать в обычном режиме, но им смогут пользоваться только вакцинированные и люди, имеющие ПЦР-тест или антиген.

Кроме этого, в Черновцах областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантинных мероприятий.

Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

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