Зубченко: Запрет телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Першого Незалежного" неразрывно связан с репрессиями против оппозиции во главе с Медведчуком

ZIK

Открытое письмо президента американской организации Freedom House накануне визита Зеленского в США – это "тревожный звоночек". Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал в Facebook новость о том, что глава Freedom House Майкл Абрамовиц потребовал от президента США Джо Байдена обсудить с Зеленским вопрос репрессий против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Першого Незалежного".

"… можете представить мое удивление, когда на глаза попалось письмо президента Freedom House Майкла Абрамовица Оно было написано накануне визита Зеленского в Штаты и адресовано Джо Байдену. Черным по белому там было сказано, что "президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией", – сообщил публицист.

Зубченко пояснил, что письмо организации Freedom House с осуждением репрессий Зеленского в отношении СМИ – это серьезный сигнал.

"Поэтому тема закрытия трех оппозиционных телеканалов – NewsOne, "112", ZIK, связанных с Виктором Медведчуком, в письме главы Freedom House на имя Байдена – просто фантастика. Что-то очень поменялось в глобальном раскладе.

"Соросята", которые перешли на госбюджет Украины, открыто хамят в письме в адрес Байдена. Буквально кусают руку дающего. Интересный, но вполне объяснимый ход. Но когда организация Freedom House, где из 50 миллионов бюджета 46 миллионов – это деньги правительства США, выносит на уровень президента Штатов вопрос о закрытии телеканалов в Украине и внесудебных санкциях СНБО – это нечто симптоматичное", – отметил публицист.

"Я бы даже сказал, маркерное. Офис Зеленского истратил полтора миллиона долларов на американских лоббистов, чтобы организовать встречу с Байденом. И аккурат за двое суток получает такой "подарочек", – пошутил автор.

Зубченко подчеркнул, что тема запрета телеканалов неразрывно связана с репрессиями против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

"А ведь тема запрета "112", NewsOne, ZIK, "Першого Незалежного" неразрывно связана с репрессиями против оппозиции во главе с Медведчуком. А все вместе это значит, что тема репрессий против СМИ и оппозиции зазвучала в политической повестке США. И, судя по всему, это только первая серия. Как говорят в Голливуде, to be continued…" – сделал прогноз публицист.

"Значит, тема "преследования СМИ" становится важной для Штатов. Они ее информационно "подсветили", и это уже ослабило переговорные позиции Офиса президента. Отмахнуться просто так от письма Freedom House не получится. Явно позиции группировки Виктории Нуланд в Госдепе, которая считает Украину своей "вотчиной", дают трещину. Как и "двухпартийный консенсус" в отношении Украины. Зеленскому тренькнули прямо в ухо "тревожным звоночком", – заключил политический публицист Александр Зубченко.