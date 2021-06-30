Зубченко: В Кремле будут решать, готов ли Киев договариваться, в зависимости от развития "дела Медведчука"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Российский президент Владимир Путин во время "прямой линии" 30 июня 2021 года дал понять, что Москва будет выстраивать отношения с украинской властью во главе с Владимиром Зеленским в зависимости от того, как будет развиваться дело против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом написал в своей статье политический публицист Александр Зубченко.

"На прямой линии Владимир Путин назвал Виктора Медведчука настоящим "украинским националистом". "Виктора Медведчука, который, на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли заперли его в преддверии избирательной кампании дома. Браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимания. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией – у них нет никаких шансов. Подавляют на корню! Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улице", – привел публицист слова российского президента.

Вместе с тем, Зубченко обратил внимание, что Путин не отказывается от переговоров с Зеленским, но возможность такой встречи зависит от того, как будет развиваться "дело Медведчука".

"В этой связи, как считает Путин, ему нет смысла встречаться с Зеленским, раз официальный Киев демонстрирует такую недружественную политику: "Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление! Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?" – процитировал президента РФ публицист.

"И все же, резюмировал Путин, он не отказывается от "встреч подобного рода", подчеркнув, что он готов, но "надо только понять, о чем говорить". Обратите внимание на эти слова!" – подчеркнул автор.

Зубченко напомнил, что раньше Путин уже называл Медведчука "украинским националистом" и "патриотом Украины".

"Надо отметить, что Путин не в первый раз называет Медведчука украинским националистом. На пресс-конференции в 2017 году Путин уже говорил о Медведчуке: "Я считаю, что он украинский националист". При этом российский президент тогда уточнил, что сам Медведчук считает себя "просвещенным патриотом Украины". Судя по контексту, Путин противопоставляет "просвещенного патриота" Медведчука "узколобым националистам", которыми руководят из Вашингтона", – отметил публицист.

Самое главное, по словам Зубченко, Путин прямо дал понять, что Москва будет выстраивать отношения с Киевом в зависимости от того, как будет развиваться "дело Медведчука".

"Вот и на "Прямой линии-2021" Путин пояснил, что нет смысла встречаться с Зеленским, пока Киев не продемонстрирует готовность договариваться: "Сегодняшнее руководство Украины явно недружественное нам". А в целом его слова означают, что дальнейший переговорный процесс между Москвой и Киевом зависит от того, чем закончится "дело Медведчука", – пояснил он.

"Путин прямо подчеркнул: "Когда будет ясно, о чем говорить", – заключил политический публицист Александр Зубченко.