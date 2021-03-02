Журналисты закрытых Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились с просьбой о встрече к Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото из открытых источников

Журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты президентом Украины Владимиром Зеленским обратились с просьбой о встрече с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Ниже приводим полный текст письма:

Его Превосходительству, господину Шарлю Мишелю

Президенту Европейского Совета

Ваше Превосходительство,

Журналисты трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК" пользуются этой возможностью для прочего, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече для того, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью.

Грубо нарушив принцип верховенства права, украинская власть запретила трансляцию трех ведущих телевизионных каналов - сегодня это решение получает все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций. Для нас будет честью встретиться с Вами, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы в Украине.

Мы уверены, что встреча Его Превосходительства с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека.

В случае невозможности такой встречи из-за плотного графика вашего визита в Украину, просим вас отреагировать на ситуацию, которая сложилась вокруг наших телеканалов, и инициировать обсуждение этого вопроса на заседаниях Европейского Совета.

Вкратце, главные обстоятельства закрытия телеканалов можно описать следующим образом:

В начале февраля без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Практически полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Банковой. Однако мы не сдались и создали новый телеканал "Перший Незалежний", который объединил коллективы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК".

26 февраля телеканал начал вещание, однако, по указанию властей, через час после начала эфира было оказано давление на провайдеров телекоммуникационных услуг, в результате чего наше спутниковое вещание было отключено несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований нам было отказано в праве на работу и лишены доступа к нашей аудитории.

Украинские чиновники перешли все границы разумного и продолжают пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Поэтому мы просим Вас отреагировать на эту ситуацию и дать свою оценку тому, что происходит вокруг наших телеканалов.

С уважением, коллектив телеканала "Перший Незалежний"

В свою очередь, журналисты, выступая во время акции против незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" под Представительством ЕС в Украине выразили надежду, что они будут услышаны европейским сообществом.

Телеведущая Диана Панченко напомнила, что многие люди поддерживали Майдан в надежде, что в Украине будут европейские ценности.

"Но в итоге мы видим, какие европейские ценности в итоге воцарились, когда свобода слова - это просто пустые слова, которые ни для кого ничего не значат, когда каналы можно закрывать даже не санкционными решениями, а просто так, "по звонку", как это случилось с "Першим Незалежним", который просуществовал в эфире спутника и кабеля всего час", – сказала Диана Панченко.

Телеведущий Ростислав Сухачев выразил надежду, что позиция Евросоюза по этому поводу будет изложена.

"Мы считаем, что в Украине должен господствовать закон и свобода слова. Мы надеемся, что представители Европейского Союза продемонстрируют не двойные стандарты, а продемонстрируют, что они – на защите любой свободы слова, если она – в рамках действующего законодательства", – сказал Ростислав Сухачев.

Телеведущий убежден, что, если будет реакция ЕС, то и украинская власть, в свою очередь, начнет считаться с законом и порядком.

Ведущая Юлия Колтак констатировала, что ранее украинские власти реагировали на замечания Евросоюза. Она выразила надежду, что так будет и сейчас.

"Мы надеемся, что власть европейская, в частности, президент Европейского Совета на это отреагирует. Мы надеемся также, что передаст это все и нашей украинской власти. Но надежды уже меньше. Что касается свободы слова в Украине, самое опасное, что сейчас есть, - это то, что своими противозаконными действиями, закрытием без суда и следствия каналов, обвинения журналистов в терроризме просто украинская власть дала, в том числе, зеленый свет праворадикалам, которые до сих пор угрожают журналистам, сотрудникам наших трудовых коллективов. Это неприемлемо", – сказала Юлия Колтак и добавила, что журналисты надеются на реакцию ЕС и относительно действий радикалов.