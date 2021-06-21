Журналисты рассказали, сколько украинские олигархи зарабатывают в России

Игорь Коломойский и Ринат Ахметов Фото из открытых источников

После того как в Украине ввели санкции против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в администрации российского президента рассказали, кто из украинских олигархов ведет бизнес в РФ и задались вопросом, почему эти бизнесмены до сих пор не попали в соответствующий санкционный список. Перечень украинских олигархов, которые торгуют с Россией и платят налоги "стране-агрессору" публикует "РИА Новости".

Преследование Медведчука украинская власть позиционирует как часть кампании по борьбе с олигархами.

Так, в расследовании говорится, что в России действует компания "Грин филмс", учрежденная кипрской Green Family LTD. Она же, по данным СМИ, была соучредителем "Квартала 95", ее бенефициарами числились, помимо Зеленского, его деловые партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также Тимур Миндич, соратник Игоря Коломойского.

Сказано, что Green Family LTD принадлежит, по информации БИР-Аналитик, еще и 49 процентов российского "Платинумфильма". "Грин филмс" в 2020-м принесла убыток в 6,8 миллиона рублей, у "Платинумфильма" — доход 48 тысяч.

В украинских СМИ упоминали и "Вайсберг пикчерс", ее учредитель — режиссер Марюс Бальчюнас. Он снимал для "Грин Филмс" картину "Вниз", на которую из российского бюджета в 2017-м выделили 35 миллионов рублей. Деньги затем вернулись в казну.

Зеленский, уже будучи президентом, в интервью СМИ оправдывался, что передал "Грин филмс" в управление и заявка на получение денег из российского бюджета — не его рук дело. Говорил, что вышел из кипрской компании, а роялти "Квартал 95" отчисляют за продукты, произведенные до 2014-го: "Контракт до 2021 года. С 2011-го до 2021-го мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет".

Также в расследовании идет речь о человеке номер один из украинского списка Forbes Ринате Ахметове. Как писали украинские СМИ, олигарх пытался сблизиться с Зеленским.

"Ахметов также зарабатывает в России. Его компании ДТЭК принадлежат шахты в Ростовской области — "Обуховская" и, по сведениям СМИ, "Дальняя". Первая в 2020-м, по информации сервиса "БИР-Аналитик", принесла 255,5 миллиона рублей", - сказано в материале.

В 2019-м распространяли слухи, что ДТЭК планирует продать российские угольные шахты в Ростовской области. Двумя годами ранее СМИ говорили о трудном финансовом положении "Обуховской" — каменный уголь попал в список товаров, разрешение на вывоз которых выдает государство, а такого документа шахта тогда не получала.

Также в расследовании речь идет еще об одном топовом украинском олигархе — Викторе Пинчуке, зяте бывшего президента Украины Леонида Кучмы. В 2019-м, по сообщениям прессы, его компания Interpipe экспортировала в Россию трубы и колеса примерно на 3,6 миллиарда рублей.

"Из-за ограничений, введенных российским правительством, продукцию поставляли якобы через эмиратские, израильскую и российскую компании, как сообщал "Коммерсант". В России работает фирма "Интерпайп М", вид активности — "деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах", учреждена кипрской "Интерпайп Лимитед". В 2020-м "Интерпайп М" показала чистую прибыль в 56,778 миллиона", - говорят журналисты.

Также в расследовании идет речь о том, что упомянутый Козаком Арсений Яценюк, бывший украинский премьер, возможно, имеет отношение к ялтинскому кинотеатру "Сатурн IMAX". По адресу кинотеатра зарегистрирована и компания "Скай Плаза", связанная с родственниками украинского политика Максима Бурбака: он возглавлял в Верховной раде фракцию "Народного фронта" — партии Яценюка. Прибыль ООО "Скай Плаза" в 2020-м — 41,8 миллиона рублей.