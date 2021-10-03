Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 миллионов

Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорных фирм Владимира Зеленского и его соратников. В частности журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".

Об этом говорится в новом фильме-расследовании "Следствия.Инфо" "Офшор 95".

Как говорится в расследовании, более 600 журналистов из всех уголков мира год исследовали 11,9 миллионов оффшорных документов, которые стали публичными после нового масштабного утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

Во время работы над проектом журналисты "Следствия.Инфо" нашли подтверждение информации, которая была опубликована во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Достоверность приведенной в документах Pandora Papers и в схеме информации подтвердили источники "Следствия.Инфо".

Журналисты показали обнародованную во время выборов схему британскому эксперту по финансовым преступлениям Грэму Барроу. Эксперт назвал операции, отраженные в схеме, подозрительными.

"Каждый раз, когда я вижу серию сделок, которые выглядят вот так, для меня это является красным флажком. Это выглядит как неоправданно сложная серия сделок и, следовательно, вероятно, есть причина, которая отличается от чисто коммерческой причины", — отметил он.

“Слидство.Инфо”

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце этой сети до сих пор находилась неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" — сценариста и режиссера студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. В то время ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" — документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Следствию.Инфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Ивана Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального — Владимира Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены как взнос в уставный капитал. Британский эксперт по фінзлочинів Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции.

"Вклад в капитал — это взнос в капитал, и он должен отделяться от любого рода коммерческих договоренностей, которые должны быть прозрачными", — рассказал он.

В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов из "Приватбанка" — совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников "Следствия.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" — ту самую, через которую олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний руководителей "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

"Следствие.Инфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. Впрочем, на вопросы журналистов ответил лишь Борис Шефир. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас — владелец существенной части офшорного бизнеса "кварталовцев".

На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы задайте нашим законотворцам (вопрос — ред.), которые такую ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно — защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса. На уточняющие вопросы он не ответил.

Также журналисты пытались получить позицию президента Владимира Зеленского в отношении миллионов от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Впрочем, у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".