Журналисты незаконно закрытых Зеленским медиа в Бухаресте обсудили с румынскими политиками и представителями украинской диаспоры вопрос притеснения свободы слова в Украине

Митинг в поддержку закрытых оппозиционных телеканалов, Прага Фото из открытых источников

В Бухаресте сегодня, 9 декабря, состоялась встреча журналистов незаконно закрытых Зеленским телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK и Перший Незалежний с представителями украинской диаспоры в Румынии, а также с бывшими и нынешними румынскими политиками. В ходе встречи журналисты проинформировали о постоянном давлении властей Украины на независимые СМИ.

Также сотрудники медиа обсудили с представителями Румынии вопрос давления на свободу слова в Украине, после чего передали в украинское посольство обращение с требованием восстановить вещание незаконно закрытых телеканалов.

По словам генпродюсера телеканала "112 Украина" Артема Марчевского, европейцы не могут понять, как в стране, где должна царить демократия без суда и следствия могут закрывать телеканалы.

"Нас поддерживают. Для европейцев и наших сограждан живущих здесь в Европе - это дико и непонятно как можно без суда и следствия по желанию какой-то группы людей взять и закрыть лидирующие информационные каналы. Мы скоро должны стать нормальной европейской страной, где ценят свободу слова, где по щелчку пальца невозможно закрыть телеканалы и необходимо для этого пройти весь судебный процесс и доказать вину", - указал он.

"Знаю, что в Украине закрывают СМИ и телеканалы. И это очень плохая тенденция. Такая деспотичная политика действующей власти касается и нас, румын, потому что одновременно ограничивают права румынской диаспоры в Украине с помощью закона о языке", - отметил участник встречи, профессор Николай Юга.

"Приятно, что люди собираются в европейских цивилизованных странах, которые в свое время уехали из Украины в поисках лучшей жизни, но тем не менее не перерезали ту самую пуповину с Украиной и смотрели телевидение, которое выступало площадкой для всех сил политических и демократических и оппозиционных и провластных, но теперь не имеют такую возможность", - подчеркнул ведущий, корреспондент Андрей Лащ.

Участник акции профессор Павел Романюк отметил, что "Украина и Румыния жили вместе испокон веков, но это правительство, которое пришло к власти закрывает телеканалы и украинцы из Румынии не имеют доступа к информации. Это правительство не хочет, чтобы украинцы из Румынии знали как живут наши братья".

"Телеканал 112 я смотрел всегда. Там всегда говорили правду. На других каналах врали. Там постоянно все меняют. Я сам не понимаю, что происходит. У людей в Украине пенсии по 70 долларов. Разве так можно жить?" - задается вопросом участник встречи Михаил Лаурук.

Напомним ранее более 150 украинцев, живущих в Чехии, во вторник, 7 декабря, собрались возле отечественного дипучреждения в Праге и требовали перестать оказывать давление на телеканалы в Украине.

Собравшиеся на протест представители украинской диаспоры рассказали, что ранее узнавали о новостях с родины в эфирах украинских вещателей, в частности, "112 Украина", NEWSONE, ZIK и "Першого Незалежного". Но после незаконного закрытия этих каналов потеряли доступ к разносторонней информации. В связи с этим они выступили с призывом к украинской власти возобновить работу этих медиа.

Отметим, чтобы ознакомиться с ситуацией со свободой слова в ноябре прибыли в Украину немецкие депутаты разных уровней. В частности Максимилиан Кра - член Европарламента, Петр Быстронь - представитель Бундестага, и Ульрих Зингер - депутат местного парламента Баварии. Они встретились с сотрудниками незаконно закрытых телеканалов и обсудили притеснения СМИ в Украине. Еще раньше журналисты незаконно закрытых телеканалов и интернет-изданий обратились с письмом к участникам Большой двадцатки, чтобы инициировать обсуждение уничтожения свободы слова в Украине. До этого евродепутаты Максимилиан Кра и Татьяна Жданок в Страсбурге встретились с работниками незаконно закрытых медиа и выразили солидарность с ними. А на дебатах в Сенате Франции сенатор Натали Гуле отметила незаконность прекращения работы телеканалов. К примеру "Перший Незалежний" закрыли через час после выхода в эфир по письму заместителя председателя СБУ. На притеснения средств массовой информации в Украине отреагировали в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и Совете Европы. А также в неправительственных организациях Freedom House и "Репортеры без границ". Коллективы незаконно закрытых медиа - передали письма президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Ангеле Меркель, третьему президенту Польши Александру Квасьневскому и другим мировым лидерам и политикам.