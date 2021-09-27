Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ передали делегатам ПАСЕ письмо-обращение

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK РИА Новости

Представители незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также телеканала "Перший Незалежний", передали представителям ПАСЕ письмо-обращение. Об этом в кулуарах ПАСЕ рассказала специальный корреспондент Ольга Паращук.

"Сегодня, в начале сессии в ПАСЕ, мы общались с многими делегатами от разных стран, в частности, французскими сенаторами, итальянскими, представителями Чехии. И мы им передали вот такое письмо, это письмо-обращение журналистов незаконно закрытых каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, а также "Першого Незалежного", трансляция которого прекратилась спустя час согласно письму замглавы СБУ, а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net".

И вот такое передали письмо-брошюру, где указаны различные факты о нарушениях свободы слова, о нарушениях условий работы журналистов", - рассказала Паращук.

Также она добавила, что делегаты из разных стран обещали ознакомиться с этой информацией.

"Кое-кто нам сказал, что они уже, в частности, это те делегаты, которые есть в комитете по свободе слова, говорили, что они уже с украинскими коллегами общались на эту тему и изучают тщательно эти материалы", - подчеркнула корреспондент.

Напомним, журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net" обратились к делегатам Парламентской Ассамблеи Совета Европы с просьбой дать свою оценку давлению на независимые СМИ в Украине.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответствуют действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.