Журналисты незаконно закрытых СМИ поздравили Олафа Шольца с победой на выборах и выразили благодарность за поддержку свободы СМИ в Украине

Олаф Шольц Фото из открытых источников

Журналисты незаконно закрытых "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net" поздравили Олафа Шольца с победой СДПГ на выборах в Бундестаг и выразили благодарность за поддержку свободы прессы в Украине.

Полный текст письма приводим ниже.

Уважаемый господин Шольц,

Журналисты украинских СМИ пользуются этой возможностью для того чтобы выразить вам свое уважение, поздравить вас с победой на выборах и выразить глубокую благодарность за Вашу поддержку свободы слова в Украине.

Мы приветствуем высокий результат Социал-демократической партии Германии и убеждены, что он является справедливым итогом многолетней кропотливой работы партии и ее лидеров для улучшения благосостояния немецкого народа.

Заслуженное признание партии со стороны немецких избирателей для нас особенно важно и потому, что мы полностью разделяем Вашу позицию и Вашу обеспокоенность по поводу неудовлетворительного состояния свободы слова в Украине. Мы признательны вам за слова поддержки в адрес незаконно закрытых украинских СМИ и за то, что Вы акцентировали внимание на важности расследования таких случаев и привлечения виновных в закрытии СМИ к уголовной ответственности.

Как и Вы, мы тоже вполне уверены в том, что свобода мнений и свобода прессы – это фундаментальное право, которое должно быть защищено государством. Нет никаких оправданий для намеренного ограничения свободы действий журналистов и медиакомпаний, как и для нападений, угроз и вмешательства в свободу деятельности представителей СМИ.

Мы приветствуем Ваше намерение и в дальнейшем следить за развитием ситуации со свободой слова и свободой прессы в Украине, а также поддерживать инициативы по защите работы журналистов и медиаорганизаций в Украине во время двусторонних переговоров с представителями украинской власти и в рамках работы профильных межправительственных организаций.

С уважением,

Коллективы незаконно закрытых украинских СМИ.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.