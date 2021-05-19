Журналисты Бигуса в своем расследовании подчеркнули статус Медведчука, - Куракин

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук – один из немногих, кто может зайти в кабинет к президенту России Владимиру Путину без вопроса, может тот его принять или нет. Об этом пишет политический обозреватель Алексей Куракин в своей колонке для издания "Капитал", комментируя расследование журналиста Дениса Бигуса о Медведчуке.

Он отметил, что единственное, чего добилась съемочная команда – это подчеркнула статус оппозиционного политика.

"Бигусы" транслируют несколько записей, на которых Медведчук разговаривает с высшими чиновниками РФ – здесь и глава Администрации президента Антон Вайно, и вице-премьер Дмитрий Козак, и глава службы протокола российского президента Владимир Островенко, и помощник Путина Владислав Сурков. Единственное, чего добились – подчеркнули статус Медведчука. Обратите внимание – всегда, когда Медведчук разговаривает с главой службы протокола Путина, то говорит "хочу попасть к первому лицу". Он никогда не спрашивает, может Путин его принять или нет. Это само собой разумеется, что может. А просто уточняет время встречи. Судя по разговору, Медведчук – один из немногих, кто может зайти в кабинет Путина, что называется, без доклада. То есть, входит в ближний круг российского президента", – пишет Куракин.

Он также добавил, что команда Бигуса, своим расследованием, сделала Медведчуку дополнительную рекламу.

"Параллельно прорекламировали Медведчука, который тут и миротворец, и главный переговорщик, и друг Путина", – добавил политический обозреватель.

Напомним, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы – Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 27 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.