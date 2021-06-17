Журналист "Першого Незалежного": Очень важно, что международные организации также видят информационный вакуум и несвободу слова в Украине

Андрей Лащ Фото из открытых источников

Международные организации также видят тот информационный вакуум и несвободу слова, которые сложились в Украине. Об этом заявил журналист "Першого Незалежного" Андрей Лащ в ходе акции в поддержку трех закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов NewsOne, "112 Украина", ZIK.

Сегодня журналисты "Першого Незалежного" передали в ООН письмо с просьбой повлиять на украинскую власть, чтобы она возобновила вещание трех оппозиционных телеканалов.

"Очень важно, что не только мы понимаем, что боремся за свободу слова, но то, что у нас несвобода слова признают и международные организации. Приятно, что они, как и мы, замечают тот информационный вакуум, который существует в Украине. Это доказано не только нами и международными организациями, а и разными телевизионными рейтингами. Мы видим, что после закрытия наших трех телеканалов, которые были лидерами информационного пространства, ни один из тех, кто хотел занять нашу нишу, им это не удалось. Люди видят, что в Украине несвобода слова не пройдет", - сказал он.

Журналист считает, что телеканалы обязательно вернутся в эфир, и поблагодарил тех людей, кто поддерживает позицию вещателей.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине" указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.