Журналист Кацман: В Трускавце решили поменять 3 министров и руководство НБУ и дальше "искать голоса" за отставку Разумкова

Владимир Кацман Скриншот с видео

Изменения в составе правительства будут точечными и не слишком сенсационными, заменят руководителей Минэкономики, Минэкологии и Минсельхоза, поменяют также руководство Нацбанка. Голоса за попадание "вопроса Разумкова" в порядок дня сессии собраны, но продолжается поиск голосов за отставку спикера, внутри фракции "СН" их нет. Такую информацию сообщают источники из Трускавца.

Об этом в эфире ток-шоу "Аргумент" на телеканале "Перший Незалежний" сообщил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт также добавил, что источники из Трускавца не исключают, что на должность руководителя Нацбанка Украины, возможно, будет предложена кандитатура экс-министра экономики и экс-советника главы ОП Тимофея Милованова.

"Что касается министерств – фамилии претендентов на смену в трех из них в кулуарах Трускавца ходили, но они не настолько публично известны, чтобы их анализировать. Источники также обратили внимание, что предполагаемые и обсуждаемые накануне перемены в Минобороны, ГПУ, Минкульте и Минюсте пока утратили актуальность", ¬— подчеркнул журналист.

"Источники также подтвердили, что инициаторами отставки спикера Разумкова поиск необходимых для этого 226 голосов будет продолжен уже в Киеве, поскольку, как сообщают источники, внутри самой фракции искали 150 голосов за вынесения вопроса в зал, понимая, что достаточного количества внутри "Слуги народа" нет. Значит для нужного решения, очевидно, будут подключены группы и внефракционные, считают источники", — подчеркнул Владимир Кацман.