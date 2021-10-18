Журналист Кацман: "Слуги" взяли Раду на велосипедах, а ломают демократию на "кубиках"!

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"Слуги народа" престали быть слугами народа, пересели с велосипедов на "кубики". Они не сохраняют и развивают, а ломают и рушат основы украинской демократии и окончательно разбивают надежды людей. Такое мнение высказал политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире ток-шоу "Ранок" телеканала "Перший Незалежний".

"Скорее всего, они стали слугами материальных благ, – и многочисленные факты это подтверждают. Но почему же все расследование и скандалы, которые публикуются журналистами, не берут во внимания правоохранительные органы? Мы на 7 млрд грн ежегодно "кормим" антикоррупционные, правоохранительные, силовые органы, а в результате на казначейские счета Украины от коррупционных дел поступило… аж 500 тыс. грн… Теперь моральная сторона вопроса: если вы взялись за то, чтобы служить народу, то материальное благополучие вашей семьи и ваше лично должно отойти на второй план. Вы даже не заботиться о зарплате врача, учителя, военного, о том, чтобы люди могли противостоять пандемии, о том чтобы создавались рабочие места и украинцы не эмигрировали в целях поиска лучшей жизни. Вместо этого "слуги" берут на себя госзаказы и "пилят" средства из бюджета, ездят на шикарных автомобилях, а о простых велосипедах, о которых они нам говорили во время предвыборных кампаний, уже вовсе забыли. В этом вся суть "слуг народа" и их депутатской деятельности", – считает он, заявив, что "правоохранительным органам по следам расследований журналистов нужно тщательно работать".

Эксперт также считает, что предложение президента Зеленского обменять Виктора Медведчука на удерживаемых в России лиц можно считать не просто абсурдным политическим шагом, а и давлением на суд, который еще не вынес приговор по делу главы политсовета партии ОПЗЖ.

"Правовая структура государства рушится на наших глазах. Медведчук – гражданин Украины, президент, напротив, должен защищать права и свободы Медведчука как гражданина! Это первая обязанность Зеленского, как президента Украины. В нашем же случае до окончания судебного процесса и вынесения приговора Медведчук делается виноватым бог знает в каких выдуманных делах – и поэтому мы, мол, будем обменивать его на других граждан Украины. Где основа демократии – разделение властей? Какое право имеет президент вмешиваться в судебное разбирательство, которое еще идет? Слова президента можно трактовать, как вмешательство в судебный процесс, что является основой для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который обязательно вынесет решение в пользу Медведчука", – убежден журналист.

"Власть способствует расползанию мелких трещин по демократии молодого государства. Меня интересует одно: мы построим, наконец, правовое государство, где каждый будет ясно осознавать свои права и свободы? Кто-то вспомнит об этом – или мы будем строить "базар-вокзал"? Медведчука любым способом хотят выдавить из страны – и расчёт был прежде всего на то, что он покинет страну, все эти обвинения были направлены только на это!.. Медведчук блестяще защищает свою правовую позицию здесь, в судах, и это не нравится власти, поэтому она пытается прописать какой-то неправовой, недемократический сценарий, чтобы устранить Медведчука из политической жизни страны, выпихнуть его, выдавить из депутатской и партийной деятельности… Я думаю, что это им не удастся!" – резюмировал Владимир Кацман.