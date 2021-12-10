Журналист Кацман: Предвидя провал на выборах, власть хочет расширить электорат за счет голосующих "по приколу"

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Не реальная забота о молодежи, о ее образовании, профтехориентации, рабочих местах и реализации движет властью, когда она выдвигает "закон о шестнадцатилетних мэрах", а тот факт, что, предвидя провал на выборах, она хочет расширить электорат и привлечь на выборы голосующих "по приколу".

Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, комментируя инициативу "слуг народа", внесших на рассмотрение Рады законопроект, позволяющий избираться в органы местного самоуправления с 16 лет и др.

Эксперт напомнил, что "давно знал от самих "слуг народа" и говорил об их настойчивом стремлении понизить порог на выборах" и выразил убежденность, что это "не слишком завуалированная политтехнология, причем, противоречащая законам и Конституции Украины, международному праву".

"Во Всеобщей декларации прав человека четко зафиксирована неразрывность уникального права "два в одном" - права избирать и быть избранным. Нельзя просто так разрывать двуединство такого права, "избирая в мэры" за два года до того, как юноша сможет проголосовать, это нонсенс! Кроме того, изменения в Конституцию – а именно там зафиксирован четкий возраст вступления во всю полноту гражданских прав – требуют особой процедуры и 300 депутатских голосов, а это для рассыпающегося монобольшинства невозможно", ¬- констатировал журналист.

"Лицемерие состоит в том, что под пафосные слова "заботы о молодежи", власть проталкивает политтехнологию под будущие выборы, которая, вкупе с вовлечением в "ДиЮ", выведет на выборы совсем юное население, голосующее "по приколу"" - считает эксперт.

"Если уж власть озаботилась проблемами молодежи, то направила бы законодательный энтузиазм в сторону развития образования, профтехориентации, создания рабочих мест, производства прибавочной стоимости и товаров, реализации молодых талантов здесь, на родине, чтобы они массово не покидали страну в поисках лучшей судьбы. А то уже даже Беларусь, балтийские страны, Польша и Венгрия создают айтишные центры для наших талантливых ребят, а у нас о таком лишь рассказывают красивые сказки, занимаясь политической ерундой", – резюмировал Владимир Кацман.