Журналист Кацман: Настоящее обращение президента – это подписанный им и другими VIP-чиновниками меморандум с МВФ

Владимир Кацман Фото из открытых источников

В зале Верховной Рады прозвучало обращение президента, рассчитанное на аплодисменты, которых лично Зеленскому не хватает. А подлинным обращением вполне можно считать меморандум с МВФ, под которым, как известно, стоит подпись президента и еще трех VIP-чиновников Украины.

Об этом в эфире телеканала "UkrLive" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Президент должен говорить Верховной Раде о тех вещах, которые в его компетенции по закону. Благополучие, в том числе и материальное, граждан Украины – это из сферы как раз прав и свобод человека. А непосредственно тарифы – главный вопрос в этом "благополучии"… По меморандуму с МВФ мы получим деньги, выполнив условие снятия контроля государства за ростом тарифов с конца отопительного сезона. То есть, с апреля платежки еще возрастут, Украина обязуется также включить механизм изъятия собственности за долги и др. "прелести"… Удавка тарифов затянется на всех нас еще плотнее", – подчеркнул журналист.

"Под меморандумом "Украина-МВФ" – подпись президента страны и еще трех VIP-чиновников Украины: премьера, министра финансов и главы НБУ. Вот это и есть настоящее обращение президента к Верховной Раде, поскольку это план ближайших экономических действий, и касаются эти действия людей непосредственно", – убежден Владимир Кацман.