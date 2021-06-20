Журналист Бойко: Дело против Медведчука провалится с треском

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жинь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Журналист Владимир Бойко считает, что дело, которое открыли против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, не будет доведено до конца. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Начнем с того, что попытки инкриминировать Медведчуку участие в поставках электроэнергии в аннексирован Крым, переговоры с представителями российской администрации, встречи с боевиками, поездки в Крым с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы, захват нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" и т.п. лишь приведут к увеличению Европейским судом по правам человека суммы возмещения", - пишет журналист.

Бойко напомнил, что в 2014-2015 годах, когда происходили эти события, Медведчук не был представителем власти и вся его деятельность сводилась лишь к "обслуживанию тогдашнего президента Порошенко и выполнению указаний СБУ", спецпредставителем которой он был.

"А потому любые претензии к Медведчуку могут появиться лишь после того, как вступят в законную силу приговоры в отношении Порошенко и экс-главы СБУ Грицака, которыми будет установлено, что Медведчук был членом преступной организации и осознавал, что Порошенко и Грицак совершают государственную измену. А отправлять Порошенко и Грицака на скамью подсудимых Говда не станет – Грановский не для того купил ему нынешнюю должность", - пишет Бойко.

Об умственном уровне Романа Михайловича свидетельствует и то, что уголовное производство в отношении Медведчука было зарегистрировано по заявлению человека, которого я недавно упоминал в публикации, посвященной хищению имущества бывшей советской организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту".

"Это-мелкий аферист Юрий Чижмар, который до недавнего времени находился на содержании Виктора Тимченко (отца Максима Тимченко, генерального директора ахметовской компании ДТЭК), а сейчас берет корм из рук бывшего народного депутата от БЮТ Кошина. Лучшего заявителя Говда подыскать не мог", - считает журналист.

Также Владимир Бойко уверенность в адрес генпрокурора Венедиктовой относительно того, что дело в отношении Медведчука с позором рухнет, а Говда будет вынужден еще и доплатить за то, чтобы остаться в органах прокуратуры.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что обвинения против него по ряду статей, в том числе тяжких, Уголовного кодекса Украины, являются необоснованными и бездоказательными.