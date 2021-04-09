Журнал "Новое время": Медведчук по-прежнему сохраняет влияние на главные политические процессы в стране

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Чтобы определить, кто больше всего влияет на глобальные процессы в стране, журнал "Новое время" опросил два десятка экономистов, политологов, главных редакторов авторитетных изданий, и составил первый рейтинг отечественных олигархов. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вошел в первую пятерку, пишет "Голос.ua".

"В топ-5 самых влиятельных вошли, в порядке убывания, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук", – пишет издание, уточняя, что "главный ресурс Медведчука – это не только примерно половина из 44‑мандатной фракции ОПЗЖ, но и статус персонального "посредника" между Украиной и Владимиром Путиным, президентом РФ".

По мнению экспертов, опрошенных журналом, Медведчук неслучайно первым попал под санкционный удар Зеленского.

"Зеленский (в своей деолигархизации) начинает с тех, кто не может дать сдачи, – цитирует "Новое время" Александра Данилюка, экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО. –Медведчук ограничен в том, как он может ответить Зеленскому".

Кроме того, издание дает понять, что обвинения, в результате которых были введены санкции против лидера оппозиции, действительно основаны на надуманных догадках и не подкреплены никакими реальными доказательствами.

"Лишившись вследствие санкций своего главного медийного инструмента – телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, Медведчук, тем не менее, так и не получил уголовного производства в отношении финансирования терроризма. А ведь именно этой статьей руководствовался Совбез, инициируя санкции", – отмечает журнал.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-нибудь доказательства его вины, то их бы уже давно обнародовали.

"Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином", – подчеркнул политик.