Журавский: Зеленский будет препятствовать регистрации Медведчука кандидатом в президенты

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нынешняя власть, в частности президент Украины Владимир Зеленский, будут делать все возможное и невозможное, чтобы не дать председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку зарегистрироваться кандидатом в президенты. Такое заявление сделал доктор юридических наук Виталий Журавский в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Если взять историю вопроса преследования политических оппонентов за все годы независимости, это очень плохо заканчивалось для власти. Власть травила оппозиционера - оппозиционер потом выигрывал. А задача сегодня власти - это дискредитировать Виктора Владимировича, вычеркнуть из политики и не дать снова избраться. Я допускаю, что возможны досрочные президентские выборы, и власть будет делать все возможное и невозможное - они же беспредельщики - для того, чтобы не дать ему зарегистрироваться, если бы он захотел, кандидатом в президенты", - заявил Журавский.

При этом он выразил уверенность, что все это закончится провалом власти.

"Но меня интересует еще другое, надо все это записывать, и все эти следователи, которые его преследовали, и судьи... Судьи не имели права отправлять под домашний арест, оснований не было, они потом должны понести ответственность. А они все равно понесут ответственность. Потому что, если дело будет рассматриваться в ЕСПЧ, то судьи, которые нас слушают, которые готовят и фальсифицируют дело, лишатся должности судей", - подчеркнул Журавский.