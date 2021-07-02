Журавский: Зеленский – заказчик дела Медведчука

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский является заказчиком дела против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил доктор юридических наук Виталий Журавский.

"Нас же смотрят простые люди, они должны понять одну вещь. Доказательства, полученные незаконным путем, 62 в Конституции, не могут рассматриваться в суде. Все эти пленки, о которых говорят, – это негласные следственные действия. Решение суда было? Не было. Нам показали сюжет", – отметил он.

Журавский напомнил, что бывший генеральный прокурор Юрий Луценко сказал: "Мы не прослушивали Медведчука".

"Доказательств нет. И Москаль, бывший народный депутат и министр бывший, и губернатор, он сказал: "Что же вы делаете?". Есть решение суда на негласные следственные действия? Не было. А это в папке обвинения. А за негласные следственные действия без решения суда – это тюрьма, понимаете? Это делает правоохранительная система. И в завершение скажу: заказал это дело Зеленский. А отвечать будет генеральный прокурор, СБУ, и я думаю, что судьи примут правильное решение", – добавил Журавский.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.