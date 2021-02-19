Журавский: Власть решила включить маховик репрессий по отношению к лидерам электоральных симпатий. На мушке – ОПЗЖ

Рейтинг "Слуг народа" как падал, так и продолжает падать. Даже после закрытия "112 Украина", Newsone и ZIK Фото из открытых источников

Оригинал размещен на Телеграм-канале Виталия Журавского.

Зеленский продолжает расправляться путем внесудебной процедуры со своими политическими оппонентами. Президент ошибочно считает, что это самый быстрый путь к наращиванию личного рейтинга и его партии.

"Слуга народа" по многим соцопросам выборы в парламент проигрывает. Не радужная перспектива и у Зеленского победить на предстоящих президентских выборах. Это, пожалуй, настояний приговор правящей власти.

Пребывая в истеричном страхе за свое будущее, власть решила включить маховик репрессий по отношению к лидерам электоральных симпатий. На мушке – ОПЗЖ.

Теперь в список неугодных попали граждане Украины, народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Власть распространяет слухи якобы они финансировали терроризм. Где доказательства?

Не предоставляют. Ссылаются на тайну следствия.

Предполагаю, что доказательств – ноль! Если бы они существовали, то тогда хотя бы возбудили против вышеуказанных лиц уголовные дела.

По моему мнению, санкции также связаны с неуемным желанием Зе-команды отхватить в собственность очень важный актив – трубопровод, по которому Украина получает дизель и бензин.

Очень тревожный сигнал для украинского бизнеса и для иностранных инвесторов. Кто в таких условиях согласится вкладывать деньги в нашу страну, в которой без следствия и суда по политическим мотивам арестовывают и отбирают активы?!

Виталий Журавский