Журавский: В деле Медведчука доказательств ноль - это политическое преследование

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В деле председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука доказательств ноль, это стопроцентное политическое преследование. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил доктор юридических наук Виталий Журавский.

"Доказательств (в деле Виктора Медведчука, - ред.) ноль. Это стопроцентное политическое преследование. Все обвинения строятся на предположениях. 62 статья Конституции, указано, что предположения суд не принимает. Поэтому это заказная вещь. Оплевать, унизить человека, и повлиять на электорат, запугать электорат, который хотел бы голосовать за ОПЗЖ и за Виктора Владимировича также", - заявил Журавский.

При этом он подчеркнул, что знает Виктора Медведчука много лет, и это "очень аккуратный юрист, аккуратный адвокат, аккуратный ученый".

"Состава преступления в тех действиях, в который его обвиняют, нет совсем. Поэтому я думаю, искушение у власти будет продолжить делать то, что они делают, не дать доступ к электорату", - отметил доктор юридических наук.

В этом контексте он напомнил, что власть закрыла телеканалы "112 Украина", ZIK и NEWSONE, которые смотрели более шести миллионов граждан, без суда и следствия.

"Где доказательства? Нет. Где вы такое видели, в правовом государстве суд делает последнюю точку. Этого не сделали. Для чего это сделали? Чтобы люди не слышали правду. А сейчас его (Медведчука, - ред.) закрыли дома, под домашним арестом, это фактически тюрьма. Для того чтобы он не высказывался, не выходил в прямой эфир, вот цель. Цель - перечеркнуть альтернативный путь развития страны. Ведь Медведчук не раз заявлял, что курс государства, курс власти в государстве - ложный, ошибочный, я так считаю. И так считают многие граждане, по крайней мере те люди, которые голосовали за ОПЗЖ так считают, и это граждане Украины.

Ну и нужно понять одну вещь, что есть фундаментальная статья в Конституции, которая указывает, что жизнь общества строится на разнообразии: идеологическом, политическом, экономическом. Должна быть альтернативная точка зрения, а граждане должны выбирать", - заявил Журавский.

"Та власть, которая есть сегодня, выбрала неверный курс, курс на сдачу национальных интересов, превращения Украины в чисто сырьевое государство. Ну как против этого не протестовать. Сознательные люди, патриоты Украины, настоящие патриоты, они как раз против этого и протестуют", - отметил эксперт.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.