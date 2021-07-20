Журавский о переносе апелляции по делу Медведчука: Это 100% затягивание дела

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Перенос рассмотрения апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста, это затягивание дела. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил доктор юридических наук Виталий Журавский.

"100 процентное затягивание дела, 100%. Оснований держать Медведчука под стражей в виде домашнего ареста нет. Я внимательно слежу за этим процессом, я не увидел ни одного факта, который можно назвать фактом, его обвинений. Это политическое преследование, его преследуют за политическую позицию, за то, что он отстаивает другой курс государства", – отметил эксперт.

Журавский подчеркнул, что сегодняшний курс государства не поддерживает более 80% украинцев, ведь это курс на нарушение суверенитета, независимости, сдачи страны другим государствам. Кроме того, отметил юрист, это курс, который не способствует созданию новых рабочих мест, повышению зарплат и пенсий, социальной защиты – курс, который ведет к большому противостоянию, которое может взорвать ситуация в стране.

"Поэтому решили отыграться на Викторе Владимировичу, ничего они там не докажут, это политический процесс, и они будут его затягивать, как только могут. Вообще не было оснований отправлять его под домашний арест. Почему? Он не убегает от следствия, не преследуется. Он сам явился в Офис генпрокурора, явился в суд, дает ответы на все вопросы. Он что, общественно опасный человек? Нет. За ним стоит большая фракция. Им надо просто закошмарить одного из лидеров оппозиционной партии. И как раз преследования его началось и ваших телеканалов, как только вы вышли на первую позицию. Как только социология показала, что ОПЗЖ на первой строчке, начались все эти дела. Закончатся они пшиком и посадкой Зеленского. Это произойдет", – уверен Журавский.

Ранее Медведчук заявил, что команда, которой руководит Владимир Зеленский, взяла путь и курс на уничтожение одной из ветвей власти - судебной. При этом он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все для того, чтобы, "первое - судебная власть не стала ручной в нашей стране, второе - чтобы она не попала под формат и внешнее управление".

Кроме того, Медведчук считает, что власть хочет подчинить судебную власть внешнему управлению, поэтому опускается ниже плинтуса в давлении на нее.