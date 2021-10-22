Журавский о незаконном закрытии телеканалов: Нужно подавать иск в ЕСПЧ и использовать дипломатические шаги в борьбе за свободу слова

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Наблюдательный совет Фонда защиты свободы слова обратился к группе французских юристов с вопросом о том, являются ли действия украинской власти, приведшие к приостановлению лицензий на вещание телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", "ZIK", "NEWSONE", законными.

Мы получили ответ.

По мнению французских юристов, при закрытии вышеуказанных оппозиционных каналов произошло нарушение права на справедливое судебное разбирательство согласно Европейской конвенции по правам человека (статья 6, параграф 1).

Украинские суды, в которые обращались телекомпании, в частности Верховный суд Украины и Киевский окружной административный суд, должны быть привлечены к ответственности за отказ от правосудия.

Власть до сих пор не предоставила информации о причинах санкций. Существуют лишь бездоказательные обвинения в создании угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Суды не рассмотрели эти дела согласно статьи 258 Кодекса административного судопроизводства Украины в разумные сроки, которые не должны превышать 60 дней. Они давно превышены.

Сами санкции были приняты на основании политических соображений.

Также, как считают французские коллеги, нарушена свобода информации (статья 10 Европейской конвенции по правам человека).

Украинские власти не обеспечили плюрализм, который является существенным компонентом демократического общества. Рассматриваемое вмешательство украинской власти представляет собой цензуру, побуждающую телеканалы воздерживаться от выражения любого мнения, которое не соответствует политике действующего режима.

Применение санкций против телеканалов является дискриминацией на основании того, что они считаются инакомыслящими. Это прямо нарушает статью 14 Европейской конвенции по правам человека, которая предполагает запрет на дискриминацию.

На этом основании обращение запрещенных телеканалов в Европейский суд в соответствии со статьей 34 Конвенции является приемлемым.

Эти иски будут соответствовать требованию об исчерпании внутренних средств правовой защиты, и телеканалам не нужно ждать, пока украинские суды вынесут свои окончательные решения.

Телекомпании-заявители вправе выдвигать законные требования на основании нарушения нескольких прав и свобод, в частности, права на справедливое судебное разбирательство (статья 6, параграф 1 ЕКПЧ), свободы информации (статья 10 ЕКПЧ), запрета на дискриминацию (статья 14 ЕКПЧ).

Параллельно с обращением в Европейский суд по правам человека мы предпринимаем политические и дипломатические шаги в борьбе за свободу слова.

Виталий Журавский

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Напомним, сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" 12 октября в день саммита "Украина – ЕС" провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций - Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта, - журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, Zik, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты.

В день саммита журналисты "Першого Незалежного" с 9:00 до 12:00 проводили спецэфир, посвященный событиям саммита "Украина - ЕС". Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетили гости саммита.

Отметим, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и Zik. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого, сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik, а также "Першого Незалежного", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NewsOne, Zik, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран, письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.