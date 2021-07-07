Журавский о деле Медведчука: Нет никаких доказательств вины оппозиционного политика

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В деле в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука нет ни одного доказательства вины политика. Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил доктор юридических наук Виталий Журавский.

"Коротко скажу: я внимательно следил за процессом. Ни одного доказательства не было. Я вообще не понимаю, почему суд его (Медведчука - ред.) отправил под домашний арест", - сказал Виталий Журавский.

Ведущий спросил, есть ли хоть какие-то зацепка у стороны обвинения против оппозиционного политика. Виталий Журавский подчеркнул, что их нет.

В то же время, Виталий Журавский признал, что поскольку Украина - неправовое государство, то ситуация может развиваться непрогнозируемо.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, в связи с изменениями в УПК Украины, принятыми в связи с распространением коронавірусной болезни 13 апреля 2020 года № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей направляется не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущей постановления о содержании под стражей".

То есть, ОП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.